Macron élu président: les réactions en France et à l'International

En France et ailleurs dans le monde, l'élection d'Emmanuel Macron à la présidence de la République française n'a laissé personne indifférent.

Emmanuel Macron est le nouveau président de la République française. Le patron du mouvement "En Marche!" a obtenu avec 66,1% des suffrages à l'issue du second tour du scrutin présidentiel, où il était opposé à Marine Le Pen (31,9%). Dès les premières minutes suivant l'annonce des résultats, les réactions se sont multipliées en France et à travers le monde.

En France :

Le président sortant, François Hollande, a réagi sur Twitter à l'élection de son ancien ministre de l'Économie, à qui il a souhaité bon courage pour la suite.

J’ai appelé @EmmanuelMacron pour le féliciter chaleureusement pour son élection. Je lui ai exprimé tous mes vœux de réussite pour notre pays — François Hollande (@fhollande) May 7, 2017

Battue au second tour par Emmanuel Macron, Marine Le Pen a de son côté annoncé une "transformation profonde" du Front national. Elle a invité ses partisans à se mobiliser lors des prochaines élections législatives.

Le leader de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon a pour sa part commenté la fin de "la présidence la plus lamentable de la Ve république qui aura détruit pratiquement toute confiance en elle". Il a également salué le rejet de l'extrême droite par les Français.

Outre les personnalités politiques, plusieurs people français ont également réagi à la victoire d'Emmanuel Macron.

C'est le cas de l'attaquant du Réal de Madrid, Karim Benzema.

Félicitations au nouveau président ! @EmmanuelMacron — Karim Benzema (@Benzema) May 7, 2017

Le réalisateur Matthieu Kassovitz, habitué des Tweets acerbes, s'est lui fendu d'un commentaire pour le moins sobre mais efficace en répondant au "Merci" twitté plus tôt par Marine Le Pen.

Le triple champion olympique de canoë, Tony Estanguet a également félicité le candidat d'En Marche.

Félicitations @EmmanuelMacron pour votre élection. Hâte d'échanger ensemble au sujet de @Paris2024, cette ambition commune pour la France ! — Tony ESTANGUET (@TonyESTANGUET) May 7, 2017

Le journaliste Mouloud Achour a lui commenté une transition présidentielle sans faute.

L'humoriste Dieudonné a lui préféré chanter pour réagir à sa manière au résultat de l'élection.

Dans le monde :

Le Roi Mohammed VI a salué le couronnement du parcours politique d'Emmanuel Macron."C’est aussi un hommage rendu à vos hautes qualités humaines et intellectuelles par le peuple français qui, fidèle aux nobles valeurs qui fondent l’identité de votre pays, a fait le choix du progrès, de l’ouverture et de la confiance en l’avenir", a souligné le roi dans son message relayé par la MAP.

Le président des États-Unis, Donal Trump a lui aussi félicité le nouveau président pour sa victoire.

Congratulations to Emmanuel Macron on his big win today as the next President of France. I look very much forward to working with him! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 7, 2017

Tout comme Hillary Clinton qui a renchéri, saluant une victoire pour la France, pour l'UE et le Monde ! Rien que ça.

Victory for Macron, for France, the EU, & the world. Defeat to those interfering w/democracy. (But the media says I can't talk about that) — Hillary Clinton (@HillaryClinton) May 7, 2017

Plusieurs chefs d'État et de gouvernement européens ont également félicité Emmanuel Macron.

Félicitations @EmmanuelMacron! Heureux que les Français aient choisi un avenir européen. Ensemble pour une #Europe plus forte et plus juste pic.twitter.com/GWlxKYs4hL — Jean-Claude Juncker (@JunckerEU) May 7, 2017

I warmly congratulate @EmmanuelMacron on his success and look forward to working with him on a wide range of shared priorities. — Theresa May (@theresa_may) May 7, 2017

Félicitations, @EmmanuelMacron. Et maintenant contruisons une Europe plus forte ensemble! — Martin Schulz (@MartinSchulz) May 7, 2017

La vittoria di #Macron scrive una straordinaria pagina di speranza per la Francia e per l'Europa. #EnMarche! #incammino — Matteo Renzi (@matteorenzi) May 7, 2017

Sincères félicitations à @EmmanuelMacron avec une victoire spectaculaire! Important crédit de confiance des Français à l’Europe Unie! — Петро Порошенко (@poroshenko) May 7, 2017

Les people du monde entier ont eux aussi tenu à réagir, petit florilège :

Whippin in the kitchen!!! Vive La France!! 🇫🇷 🇫🇷🇫🇷😂😂🎉🎉🎉 pic.twitter.com/y59RIYRBWb — Madonna (@Madonna) May 7, 2017

Well done, France! 🇫🇷 — Elijah Wood (@elijahwood) May 7, 2017

🇫🇷🙌🏻POWER TO THE PEOPLE 🙌🏻🇫🇷 https://t.co/QMnE9QnOBi — Katy Perry (@katyperry) May 7, 2017