L'ex-PDG de Saham Mehdi Tazi rachète le courtier en assurance Belassur

Mehdi Tazi, l'ex-PDG de Saham Assurances, vient d'annoncer une prise de participation majoritaire dans le cabinet Belassur, appartenant à Mohammed Belmkadem.

Cinq mois après sa démission de son poste de président directeur général de Saham Assurances pour "s’orienter vers de nouveaux projets", Mehdi Tazi révèle enfin ses nouvelles ambitions. Celui qui figurait dans le top 10 du classement Choiseul 100 Africa annonce dans un communiqué publié ce lundi 8 mai, la prise de contrôle du capital du cabinet Belassur.

Belassur est un courtier indépendant spécialisé dans l’étude, le conseil, le placement et l’audit des couvertures et des risques dans toutes les branches d'assurance. Il opère sur le marché marocain depuis sa création il y a 41 ans (1976) par Mohamed Belmkadem, son actuel dirigeant, et compte aujourd'hui parmi les 10 cabinets les plus importants du marché, précise le communiqué.

Lire aussi : Mehdi Tazi (Saham Assurances) dans le top 10 des leaders économiques africains

Le cabinet précise sur son site que son statut de courtier indépendant lui permet "de traiter avec les Compagnies de son choix au mieux des intérêts de ses clients".

Avec cette acquisition, Mehdi Tazi garde un pied dans le secteur des assurances dans lequel il a fait ses preuves à travers l'amélioration des indicateurs de Saham Assurances, groupe appartenant à Moulay Hafid Elalamy. "Avec l'entrée au capital de Mehdi Tazi, l'ambition des actionnaires est de faire de Belassur un acteur de référence au Maroc, puis dans un second temps en dehors des frontières, en matière de courtage en assurance et en réassurance", est-il précisé sur le communiqué qui précise que Mohammed Belmkadem reste actionnaire de Belassur et dirigera le cabinet avec Mehdi Tazi.

Lire aussi :Saham Assurance: départ de Mehdi Tazi, consécration du fils Elalamy