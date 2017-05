Le Festival du documentaire d'Agadir rend hommage au cinéaste Jean Rouch

Cette année le Festival international du documentaire à Agadir met l'Afrique à l'honneur.

La 9e édition du Festival international du documentaire à Agadir (Fidadoc), qui se déroulera du 8 au 13 mai prochain, sera dédiée au cinéaste et ethnographe français Jean Rouch (1917 - 2004). Pour célébrer le centenaire de sa naissance, sept films et deux master class sont programmés. L'occasion pour le public marocain de découvrir l'œuvre de ce pionnier du cinéma direct et amoureux de l'Afrique.

L'Afrique à l'honneur

Cette année, la compétition internationale du Fidadoc présentera une sélection de 10 films représentant 16 pays, avec en ouverture "Tigmi Nigren" de Tala Hadid, un film marocain en langue amazighe, déjà présenté à la Berlinale 2017, et qui a remporté les prix du meilleur film lors du Festival de cinéma africain, asiatique, et d'Amérique latine à Milan. Le film a aussi reçu le prix du meilleur documentaire lors du Festival international de cinéma de Hong Kong.

La sélection du Fidadoc compte cette année un nombre inédit de films africains. Un prix dédié aux courts-métrages est également créé pour cette édition, sept films de quatre pays du continent seront en compétition.

Accent sur la formation

Autre particularité de ce Fidadoc, le jury qui décernera le prix sera composé exclusivement d'étudiants de tout le Maroc. Des séances thématiques pour les écoliers et les étudiants sont également programmées. Des œuvres internationales y seront projetées. C'est le cas de "Ghost Hunting", du Palestinien Raed Andoni, qui sera diffusé en présence de Mohamed "Abu Atta" Khattab, détenu pendant 19 ans dans les geôles israéliennes.

"La ruche documentaire" est de retour pour la 6e année consécutive. Le projet, qui rassemble les activités de formation du festival, accueillera une soixantaine d'étudiants venus de tout le Maroc, ainsi que des apprentis cinéastes marocains, algériens, sénégalais, nigériens et guinéens. Ils soumettront leurs oeuvres à l'appréciation de professionnels. D'ailleurs, deux cinéastes passés par "La ruche" sont inscrits dans la compétition officielle. Il s'agit de l'Algérien Djamel Kerkar et du Malien Ousmane Samassekou.

Dans le cadre d'un partenariat avec le Festival des 3 continents de Nantes (Agadir et Nantes sont jumelées depuis 25 ans), un atelier intitulé "Produire au sud" est prévu. Il permettra à 6 binômes d'auteurs producteurs ayant un projet de film documentaire, de bénéficier de techniques et d'outils de production cinématographique.

Un festival mouvant

Cette année les organisateurs ont opté pour une scène itinérante. Ainsi, des équipes parcourront les routes pendant toute la durée du Fidadoc. Des projections auront lieu dans une douzaine de communes de la région du Souss- Massa, notamment à Akka, Ighan, Aït Melloul, Amskroud, Imessouane, Inzegane, Sebt Al Gardane, Tafraout, Taghazout, Tata et Tiznit.