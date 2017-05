Mohammed VI et François Hollande se retrouvent dans un restaurant parisien avant de visiter une expo à l'IMA

Mohammed VI et François Hollande à l'entrée d'un restaurant parisien. © Le Parisien / capture d'écran

Le roi Mohammed VI et le président français François Hollande se sont retrouvés le 6 mai dans un restaurant parisien avant de visiter "Trésors de l’islam en Afrique : de Tombouctou à Zanzibar" à l’Institut du Monde Arabe (IMA).

Avant d’effectuer une visite officielle de l’exposition "Trésors de l’islam en Afrique : de Tombouctou à Zanzibar" à l’Institut du Monde Arabe (IMA), le roi Mohammed VI et le président français François Hollande se sont retrouvés à la sortie d’un restaurant du 3e arrondissement de Paris. Le Parisien rapporte que Hollande a pris son déjeuner au restaurant Café Philippe. Il a été rejoint vers 14h30 par Mohammed VI. « Quelques derniers selfies avec les badauds… Puis Sa Majesté et le Président s’engouffrent dans leurs voitures, direction l’Institut du Monde Arabe » écrit le site du journal français.

A l’IMA, les deux chefs d’Etat ont découvert « Trésors de l’islam en Afrique », une exposition qui retrace « treize siècles d’échanges culturels et spirituels avec le Maghreb et le Moyen- Orient » peut-on lire sur la note d’intention de l’exposition. Pour cette exposition, l’IMA propose un voyage dans le temps. De l’archéologie à architecture en passant par l’art contemporain, cette exposition, qui réunit 300 œuvres multidisciplinaires, témoigne de la richesse artistique et culturelle de la pratique de l’islam en Afrique subsaharienne, selon la même source. De grands artistes prennent par à « Trésors de l’islam en Afrique ». C’est le cas de l’artiste algérien Rachid Koreichi, l’éthiopienne Aïda Muluneh ou encore le malien Abdoulaye Konaté.