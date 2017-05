La police reconstitue l'assassinat du photojournaliste Hassan Shimi

la reconstitution du meurtre de Hassan Shimi, photojournaliste à la MAP a eu lieu le 6 mai sur les lieux du crime à Témara et en présence de deux suspects.

Sous les regards d’une horde de journalistes et de curieux, la reconstitution de l’assassinat de Hassan Shimi, journaliste photographe à l'Agence Maghreb Arabe Presse (MAP) a été effectuée le 6 mai au domicile du défunt au quartier Oued Eddahab à Témara. Deux personnes soupçonnées d’être impliquées directement dans le meurtre du journaliste ont pris part à la reconstitution.

Le photojournaliste a été retrouvé mort le 3 mai dans son domicile à Témara. Un cadre de l’agence MAP nous a révélé que le corps de Hassan Shimi a été « retrouvé ligoté, des mains et des pieds, avec des blessures causées par un objet contondant et des traces de sang ». Et plusieurs objets ont été dérobés du domicile de la victime.

Le lendemain les services de la police judiciaire de Témara avaient arrêté, en coordination avec les services de la Direction générale de la surveillance du territoire national (DGST), cinq suspects nous apprenait la MAP. Arrêtées à Meknès et à Sidi Kacem, deux d’entre eux seraient « impliqués directement dans ce meurtre avec préméditation accompagné de vol qualifié » selon la même source. Les obsèques de Hassan Shimi se sont déroulées vendredi 5 mai avant que le défunt ne soit inhumé dans un cimetière de sa ville.