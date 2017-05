Saltwaterchallenge : Sit-in devant l’ambassade de Palestine à Rabat en soutien aux grévistes de la faim retenus en Israël

Les manifestants ont arboré les drapeaux palestiniens et scandé des slogans de soutien au peuple palestinien et aux prisonniers en grève de la faim retenus en Israël, rapporte l’agence officielle MAP.

Dans une déclaration à l’agence, l’ambassadeur de Palestine à Rabat, Zuhair Al-Shun "s’est félicité de cette manifestation" eu égard "au nombre important des manifestants marocains qui ont exprimé leur solidarité avec le peuple palestinien et les prisonniers courageux languissant dans les prisons de l’occupation israélienne et qui militent pour la liberté, la dignité et l’indépendance." M. Al-Shun a jugé légitimes, légales et humanitaires les revendications des détenus palestiniens, qualifiant de "moment fort" cette manifestation qui tend à protester contre la politique israélienne. Le diplomate palestinien a souligné que "le moment est venu pour la Palestine de vivre dans la liberté et de bénéficier de sa souveraineté et de son indépendance".

Le 3 mai, ce sont des milliers de Palestiniens qui se sont rassemblés au pied de l’immense statue de Nelson Mandela à Ramallah, en Cisjordanie occupée, en soutien au millier de détenus en grève de la faim dans les prisons israéliennes. La grève de la faim, d’une ampleur inédite depuis des années, a été lancée par Marwan Barghouthi, haut cadre du Fatah, le parti du président palestinien Mahmoud Abbas, mais mobilise de nombreux Palestiniens au-delà de son parti. Il a été condamné à la perpétuité par Israël pour son rôle dans la seconde Intifada.

Le soutien aux prisonniers palestinien a également lieu sur les réseaux sociaux. Accompagnées du hashtag #Saltwaterchallenge, de nombreux internautes partagent des vidéos se montrant en train de boire un verre d’eau salée breuvage qui permet aux prisonniers de survivre, à l'invitation du fils de Marwan Barghouti.

Raise awareness about Israel's violation of Palestinian prisoners' rights and take the #SaltwaterChallenge . Tag us @amnesty ! #dignitystrike pic.twitter.com/VRcqJCPPHY

Retweet and help us get this to @lsarsour, @marclamonthill, and @mosesbread72!

Raise awareness and take part in the #SaltwaterChallenge! pic.twitter.com/ktQ7EOsUMz

— SDSU SJP (@SDSU_SJP) May 5, 2017