La marque allemande chouchoute ses clients

Plus de 70% des Porsche construites depuis 1931, année de fondation de cette marque mythique, sont encore en état de marche ! Cela est dû, d’une part, à l’exceptionnelle qualité de fabrication de Porsche et, d’autre part, à l’attention que la marque porte au suivi et au service après-vente. Au Maroc, Porsche propose depuis plus de dix ans une prestation unique et entièrement gratuite : “Porsche Service Clinic”, à savoir un check-up complet des véhicules Porsche immatriculés au Maroc. Cette opération a eu lieu cette année les 26, 27 et 28 avril au Centre Porsche de Casablanca. Le bilan complet des véhicules est réalisé par des techniciens certifiés Porsche. Le Porsche Service Clinic s’adresse à tous les propriétaires de Porsche, qu’ils aient acheté leur voiture dans le centre Porsche Maroc ou par un autre biais.

