MacronLeaks: l'équipe de Macron dénonce un "piratage massif" de documents internes

L'équipe de campagne d'Emmanuel Macron a dénoncé vendredi une "action de piratage massive et coordonnée" après la diffusion "sur les réseaux sociaux" d'informations "internes" comme des courriels ou des "documents comptables", selon AFP.

"Les fichiers qui circulent ont été obtenus il y a plusieurs semaines grâce au hacking de boîtes mail personnelles et professionnelles de plusieurs responsables du mouvement", précise En Marche! dans un communiqué, ajoutant que ces documents sont tous "légaux"

Selon le quotidien belge Le Soir, il s'agit de 9 Go de données fuitées par Wikileaks. Dans le lot, des "e-mails, des pièces jointes, des photos, des notes de synthèses, des comptes de campagne, des factures, des contrats d’assurance, des mails personnels et autres documents officiels", selon le site du quotidien.

"Il ne s’agit pas d’une simple opération de piratage mais bel et bien d’une tentative de déstabiliser l’élection présidentielle française", indique le mouvement du candidat français, En Marche, qui entend prendre "toutes les initiatives nécessaires auprès des acteurs publics et privés pour faire la clarté sur cette opération inédite dans une campagne électorale française, d'après Reuters.

Tout en s'interrogeant sur le timing, Wikileaks estime peu probable que ces fuites changent l'issue du scrutin.

Why #MacronLeaks will not change French election. Macron has a 13 point advantage and French media pre-poll blackout has already started. pic.twitter.com/lwAme93gNL

— WikiLeaks (@wikileaks) May 5, 2017