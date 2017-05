Le Maroc se positionne sur le nouveau business du jean écolo

19 pays dont le Maroc se sont réunis au salon du jean à Paris qui a accueilli 84 exposants. Tendance: le jean vert, promu notamment par le Maroc.

Qui a dit que le jean ne méritait pas un salon? 84 exposants venus de 19 pays se sont réunis à Paris au Salon du jean "Denim première vision", qui s'est déroulé les 26 et 27 avril. Cette année, le thème était la "R-évolution". Le salon aborde les innovations et nouvelles technologies dans ce domaine. Le Maroc, un des plus grands acteurs de l’industrie du textile en Afrique, était à l’honneur du salon. 13% des exposants étaient issus des meilleures entreprises marocaines de jean choisies par le centre de promotion des exportations, Maroc Export.

Alors que l’industrie du jean est une industrie extrêmement polluante, certains fabricants se sont lancés dans des process de fabrication plus respectueux de l’écologie. C'est le cas d'entreprises marocaines présentes à l'événement. Objectif: « Rendre cette industrie moins polluante et plus propre » a affirmé Serge Chouchana, président de Moroccan Denim Cluster. Une entreprise marocaine, NewWash a notamment créé une ligne de jean écolo baptisée ‘’Koala’’.« On a présenté dans ce salon une collection qui respecte l’homme et la nature, qui utilise des procédés de lavage écologiques, propres avec des technologies, c’est là où l’on parle d’innovation écologique » assure Zakaria Ghatas, responsable marketing chez New Wash.