Jardins de l'Atlas - La première tranche livrée

Palmeraie Luxury Living, le pôle immobilier de luxe du groupe Palmeraie Développement, informe de la livraison de la première tranche du resort Les Jardins de l’Atlas et annonce, dans la foulée, des offres exceptionnelles avec des villas sur golf à partir de 2,9 millions de DH et des appartements de deux chambres avec salon à partir de 990 000 DH. Ce projet phare de Palmeraie Luxury Living est situé à Marrakech, à moins de 10 minutes du centre-ville et de l’aéroport. Bâti sur une superficie de 150 ha au cœur d’une nature luxuriante, il fait déjà le bonheur de nombreuses familles séduites par le cadre exceptionnel et le confort qu’il offre. Les Jardins de l'Atlas comprend un golf 18 trous, un parcours de ski nautique sur câble accessible à tous, petits et grands, ainsi que des restaurants.

