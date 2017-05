Le numéro 763 de TelQuel est en kiosque

Au sommaire du numéro 763 de Telquel



En couverture. Eric Dupont-Moretti. L'avocat de Mohammed VI à la barre

Il témoigne sur l’affaire Éric Laurent-Catherine Graciet, le cas Saad Lamjarred et ses relations avec le Maroc. Une interview sans langue de bois.

Election présidentielle française. Emmanuel Macron, le candidat qui séduit le Maroc

Le candidat En Marche ! part favori pour présider la France le 7 mai. Alors que les "marcheurs" sont mobilisés au Maroc, est-il le prétendant idéal pour le royaume ?

Mobilité bancaire. Tout ce que ne vous a pas dit votre banquier.

Relevant jusque-là du parcours du combattant, le changement de banque est devenu plus facile depuis quelques mois, grâce au pressing de Bank Al-Maghrib. Mais votre banquier ne vous le dira pas forcément. Petit guide du divorce bancaire.

Istiqlal. Baraka gagne la première manche

Après l’amendement des statuts du parti, la candidature de Nizar Baraka au poste de secrétaire général devient possible. Une première victoire dans un duel qui s'annonce des plus rudes.

Sahara. Le Maroc remporte la bataille de Guergarate

Sous la pression de la communauté internationale, les militaires du Polisario se sont finalement retirés de Guergarat. Récit d’une guerre diplomatique.

Mohamed Talbi. Le dernier coraniste

Historien, théologien et intellectuel tunisien de premier plan, Mohamed Talbi nous a quittés à l’âge de 95 ans. Retour sur le parcours d’un homme aussi courageux que clivant.

Histoire. Cerdeira, le diplomate-espion du protectorat espagnol

À côté de lui, James Bond passerait pour un bleu. Interprète, diplomate et espion à la solde de la Seconde république espagnole, Clemente Cerdeira a eu un destin marocain. Une biographie passionnante vient de paraître sur ce personnage méconnu.

L’interrogatoire. L’interrogatoire Ahmed Belghiti : “Si vous croyez que j’ai réussi grâce à mon patronyme, vous vous trompez lourdement”

Phénomène. Petites histoires de street art marocain Du tag vandale à l’œuvre en galerie, en passant par la “fresque” murale monumentale ou la peinture décorative d’intérieur, l’art urbain a, dernièrement, fait fortement irruption dans le paysage national. Parcours.

Festival. Coups de griffes du Liban

Le Masnâa #5 ouvre une fenêtre sur la création alternative et expérimentale libanaise avec des dessins, du son et beaucoup de folie réparatrice. À découvrir dans différents lieux à Casablanca.

Livre. Les cinq filles de Haj Mohamed

Parution. Le troisième roman de Halima Hamdane emprunte au conte les ressources pour parler des relations au sein d’une fratrie

Consommation. Supermarchés : la course aux concepts

Gourmet. Épiceries fines, bazars gourmets, primeur-restaurant… de plus en plus de grandes et petites surfaces rivalisent de créativité pour transformer la corvée des commissions en une aventure culinaire.

+ Edito d’Aïcha Akalay "Démocratie par procuration"

+ Chroniques de Omar Saghi, Fatym Layachi et Zakaria Boualem