Un des derniers dinosaures d'Afrique a été découvert au Maroc 

Des restes du "Chenaninsaurus barbaricus", datant de 66 millions d’années, ont été découverts dans une mine de phosphate aux environs de Khouribga, rapporte The Irish Times.

The Irish Times rapporte que l'un des derniers dinosaures ayant vécu en Afrique il y a 66 millions d’années a été découvert dans la mine de phosphate de Sidi Chennane dans la région de Khouribga. Le scientifique qui a découvert le dinosaure compare sa trouvaille à une victoire au loto, car l’espèce "Chenanisaurus barbaricus" est une espèce rare.

Un chercheur de l’Université de Bath, Dr Nick Longrich a étudié une partie de la mâchoire. Grâce à la collaboration de chercheurs marocains et espagnols, l'équipe de scientifiques a pu déterminer que l’espèce appartenait au groupe des abelisaures. Ces créatures préhistoriques étaient des bipèdes prédateurs à l’image des tyrannosaures, mais avec un museau plus petit et des bras plus fins. Les abelisaures étaient présents en Afrique, en Amérique du Sud et en Europe alors que les tyrannosaures se trouvaient essentiellement en Amérique du Nord.

"Cette découverte est étrange, car ce dinosaure provient de roches marines, c’est un peu comme si on partait à la chasse de fossiles de baleine et qu’on trouvait un fossile de lion", s’étonne Nick Longrich. "Nous n’avions quasiment aucun dinosaure de cette période au Maroc (..) il est aussi un des derniers dinosaures survivants d’Afrique. Une découverte passionnante qui témoigne de la richesse et la diversité de la faune dans l’hémisphère sud à cette époque", relève-t-il.