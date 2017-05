Cité Mohammed VI Tanger Tech: Ilyas Elomari annonce le lancement des études du projet pour le 4 mai

Les études sur le projet de la Cité Mohammed VI Tanger Tech démarrent ce jeudi 4 mai, nous a affirmé Ilyas Elomari, président de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima.

"Le groupe chinois Haite a déjà nommé un directeur du projet, M. Che Meng Gang [vice-président du groupe Haite, NDLR], avec une équipe de quinze ingénieurs afin de lancer les études du projet de la Cité Mohammed VI Tanger Tech dès le 4 mai", affirme à Telquel.ma Ilyas Elomari, président de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima.

D'après le secrétaire général du PAM, ces études devraient être finalisées dans deux mois. "Les équipes techniques seront basées à Tanger dès la semaine prochaine" pour la mise en oeuvre de ce grand projet sino-marocain d'un milliard de dollars, indique Che Meng Gang dans un communiqué cité par la MAP, et publié à la suite d'une réunion qui s'est tenue avec la région, la banque BMCE et le ministère de l'Industrie le 30 avril.

La réunion a notamment porté sur la création d'une société d'aménagement pour chapeauter le projet. "La société d'aménagement doit être créée dans un délai maximum de 10 ou 15 jours si l'on veut commencer les travaux avant la fin de l'année", nous explique Ilyas Elomari.

La société anonyme, enregistrée à Tanger, sera détenue par la BMCE, de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima et de la société chinoise Haite. "Les négociations ne sont pas encore terminées sur le capital de la société et sa répartition entre les trois acteurs. Ce qui est sûr, c'est que l'entreprise chinoise sera majoritaire", précise Elomari. Si le président de la région nous affirme qu'il y aura des "recrutements externes aux trois acteurs", le ministère de l'Industrie contactée par Telquel.ma n'a pas voulu nous donner plus de précisions. Aucun détail n'a encore filtré sur le nombre de personnes qui seront recrutées, le budget alloué à cette société, ou la date à laquelle elle verra le jour.

Lors de la réunion du 30 avril, des représentants de la région du Sichuan étaient aussi présents pour "visiter la zone de construction" et "avoir les données nécessaires pour donner leur accord pour le financement du projet", nous assure Ilyas Elomari. "Ils ont aussi visité le port Tanger Med pour observer les possibilités d'exportation", conclut-il.

