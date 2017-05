Mohammed VI rencontre François Hollande à l’Élysée

Le roi Mohammed VI et le président François Hollande auront des entretiens ce mardi 2 mai à l’Élysée, annonce le site AtlasInfo.fr. Une information confirmée par Telquel.ma.

Les deux chefs d’État se rencontreront au cours d’un déjeuner à l’Élysée le 2 mai, en présence des ministres des Affaires étrangères français et marocain, Jean-Marc Ayrault et Nasser Bourita. La présence d’Audrey Azoulay, ministre française de la Culture et fille du conseiller royal André Azoulay, de Jack Lang, président de l’Institut du monde arabe, de Mehdi Qotbi, président de la Fondation nationale des musées, de l’islamologue Rachid Benzine, de l’humoriste Jamel Debbouze, et des écrivains Leila Slimani et Tahar Benjelloun, nous a également été confirmée. AtlasInfo.fr évoque aussi la présence Ségolène Royal, ministre française de l’Environnement et de Chakib Benmoussa, ambassadeur du Maroc en France.

Selon nos informations, Mohammed VI et François Hollande devraient également avoir des entretiens le même jour, avant ou après ce déjeuner.