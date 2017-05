Istiqlal: première réunion du Comité exécutif après le congrès extraordinaire

La direction de l'Istiqlal tient ce mardi 2 mai sa première réunion après le congrès extraordinaire. Une rencontre qui a pour but de fixer la date du prochain congrès ordinaire.

Le Comité exécutif de l'Istiqlal se réunit ce mardi 2 mai au siège central du parti. Il s'agit de la première réunion après le congrès extraordinaire du 29 avril qui a apporté des amendements à deux articles des statuts du parti.

Lors de la réunion de ce mardi, la direction du parti à la balance pourrait demander à la commission préparatoire d'arrêter une date pour le prochain congrès ordinaire. "Si la direction nous fait une telle demande, nous nous réunirons dès samedi prochain pour examiner ce point", nous déclare Abdellah Bekkali, président de la commission préparatoire.

Le premier des amendements adoptés concerne l'article 54 qui permet désormais à tout membre ou ancien membre du Comité exécutif de briguer le poste de secrétaire général. Ce qui rend possible la candidature de Nizar Baraka, président du Conseil économique, social et environnemental (CESE).

Le deuxième amendement a concerné la composition de la commission préparatoire qui intègre désormais les membres du Comité exécutif et tous les membres du Conseil national. Du coup, cette commission comptera près de 1.000 membres et non plus les dirigeants et 150 membres du Conseil national. "Il y aura de la place pour tout le monde avec les 19 sous-commissions thématiques", selon Abdellah Bekkali.