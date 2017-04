White Space, une nouvelle vision de l'espace

White Space, ce sont des créations exclusives, disruptives et résolument tendance. Les objets qu’elle met en œuvre, fluides et racés, aux formes graphiques et puissantes, sont le résultat d’une recherche constante d’harmonie entre la forme et la fonction. White Space c’est la naissance d’une passion. La passion du détail et d’une finition parfaite pour permettre aux Marocains de pouvoir accéder à une nouvelle catégorie de meubles contemporains, durables et accessibles. En proposant une vision et une gestion créative de l’espace, White Space propose une réponse cohérente aux nouveaux usages et à l’évolution des modes de vie du Marocain. Une raison pour laquelle sa collection se matérialise par le choix de trois univers : Tradi, Comfy et Pop, du traditionnel réinventé au design le plus pur en passant par l’élégante modernité.

Chaque meuble est pensé et personnalisé afin de s’adapter à tous les goûts et toutes les envies. Il s’agit de donner la possibilité de composer son espace en offrant un grand choix de dimensions, de matières, de coloris et de finitions. Le tout participe à un service sur-mesure et une autre idée de la création, ouverte sur la vie.

White Space est ainsi le pouvoir de créer des rencontres entre le design, le savoir-faire et le Marocain, son histoire, sa sensibilité, ses envies. Pour que l’espace soit un lieu pour unir et réunir. White Space est ainsi né d’un désir : créer des espaces exclusifs qui respectent l’identité marocaine et privilégie une de ses valeurs centrales : le lien. Chaque objet est repensé et redéfini par rapport à notre époque et aux attentes et exigences du Marocain. Il s’agit en somme d’une réflexion profonde sur les moyens d’adapter les nouveaux besoins aux valeurs du design moderne. En cela, White Space défend une nouvelle géométrie, celle qui revendique de nouvelles lignes pour un nouveau design, 100% Marocain.

