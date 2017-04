La Jaguar F-PACE rafle la mise

C’est une véritable consécration pour la marque Jaguar ! Son premier SUV, la F-PACE, vient en effet de remporter deux trophées mondiaux au titre de 2017 : le trophée de la voiture mondiale de l’année et celui du meilleur design. C’était à l’occasion du World Car of the Year qui a eu lieu récemment à New York. Ces prix ont été attribués par 75 journalistes renommés, issus de 24 pays. La F-PACE est par ailleurs le modèle sportif de Jaguar qui affiche la plus forte croissance de ventes de toute l’histoire de la marque. Il est aussi le deuxième véhicule à remporter les deux titres des World Car Awards. “Ces prix récompensent le talent de nos équipes qui ont su créer le SUV sportif le plus polyvalent et la Jaguar à la plus forte croissance des ventes de toute l’histoire de la marque”, s’est félicité Ralf Speth, CEO de Jaguar Land Rover.

