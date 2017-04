FCA affiche ses ambitions au Maroc

FCA Morocco, filiale de Fiat Chrysler Automobiles (FCA), a inauguré récemment à Bouskoura l’un des plus grands flagships au monde pour les marques Alfa Romeo, Fiat, Fiat Professional, Jeep, Abarth et Mopar. Motor Village Casablanca — c’est son nom- s’étend sur plus de 80 000 m². Il comprend un showroom de 4300 m², un atelier de 3250 m², un entrepôt de 2600 m² et plus de 3000 m² d’espace réservé aux bureaux. Les visiteurs peuvent y découvrir et essayer toutes les nouveautés des marques FCA. Motor Village abrite également deux espaces destinés à la vente de voitures d’occasion. Ce flagship a par ailleurs accueilli une exposition de modèles classiques du groupe : Jeep Willys (1944), Alfa Romeo Giulietta Spider (1960) et Fiat 500 (1962). Motor Village fait partie du nouveau plan de développement du groupe.

Cet article est une communication d'entreprise. Il n'a pas été rédigé par les journalistes de Telquel.ma