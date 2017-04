JCI Morocco, en partenariat avec Emlyon business school campus Casablanca, lance la 2ème édition du programme TOYP

Après une première édition 2016 réussie du JCI TOYP Morocco où furent distingués 9 jeunes talents marocains les plus remarquables dans leur domaine de compétences, la JCI Morocco - JCI Casa Horizons, en partenariat avec emlyon business school campus Casablanca, organise la 2ème édition du TOYP Morocco 2017.

Le programme TOYP de la Jeune Chambre Internationale est un évènement mondial qui permet, chaque année, de distinguer le talent de jeunes citoyens de 18 à 40 ans qui excellent dans différents domaines apportant ainsi une contribution positive à la société.

Parmi les Lauréats de cette édition, emlyon business school attribuera un prix spécial « Early Maker Morocco 2017 » qui sera décerné au Lauréat dont le parcours et les initiatives seront les plus en phase avec l’esprit « early makers ». Les candidatures sont à soumettre à travers le lien suivant (https://goo.gl/SGwQAT) avant le 30 Avril 2017 pour une pré-sélection début mai et une annonce des résultats lors de la cérémonie de remise des trophées prévue le 19 mai 2017 à 19H à Casablanca. La sélection sera assurée par un jury de personnalités indépendant.

