Diplomatie: Nasser Bourita choisit le siège de l’UA pour son premier déplacement officiel

Dans le cadre de son premier voyage officiel en tant que ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita a rencontré le président de la Commission de l’Union africaine, Moussa Faki Mahamat.

Priorité à l’Union africaine. Pour son premier déplacement officiel en tant que ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita s’est rendu ce jeudi 27 avril dans la capitale éthiopienne, Addis-Abeba. Le chef de la diplomatie marocaine y a rencontré le président de la Commission de l’Union africaine (UA), Moussa Faki Mahamat. Lors de cette rencontre, Nasser Bourita a tenu à réaffirmer l’importance donnée par le roi Mohammed VI "à l’implication du Maroc au sein de l’UA". Il a également évoqué les "actions" menées par le royaume afin que sa contribution au sein de l’organisation panafricaine soit "efficace".

Les deux hommes ont également évoqué l’action de la Commission de l’UA, présidée par Moussa Faki Mahamat. Ils ont notamment insisté sur le fait que l’action de la Commission doit être " constructive " sur l’ensemble des questions. Nasser Bourita et Moussa Faki Mahamat ont également fait part de leur volonté d’œuvrer pour que "le travail de la Commission ne soit pas instrumentalisé pour servir des agendas qui pollueraient l’action de l’Union et […] le processus de réforme de l’organisation panafricaine".

Un processus de réforme qui a fait l’objet, le 24 avril à Conakry, de discussions entre le président en exercice de l’UA, le président guinéen Alpha Condé, et ses prédécesseurs, les présidents tchadiens et rwandais, Idriss Deby Etno et Paul Kagame. Alpha Condé avait déclaré que la réforme de l'Union africaine passait notamment par la mise en place d’une contribution correspondant à 0,2% des exportations des États membres.