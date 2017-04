Sahara: vers un appel au retrait du Polisario de Guergarat?

Lors d’une intervention devant la presse, l’ambassadeur français à l’ONU a appelé à un "retrait total" du mouvement séparatiste de la zone située à la frontière maroco-mauritanienne.

Le Conseil de sécurité de l’ONU s’est réuni le 25 avril dans le cadre de consultations relatives à la Mission des Nations Unies au Sahara (Minurso). Quelques minutes avant l’ouverture de cette réunion, le représentant permanent de la France aux Nations Unies, François Delattre, a répondu aux questions de la presse relatives à la résolution prorogeant le mandat de la mission onusienne.

"Retrait total"

Le diplomate français, qui participe à la rédaction de la résolution, a appelé à "un retrait total" du Polisario de la zone de Guergarat dans des propos relayés par l’agence de presse MAP. Un appel qui fait écho au rapport du secrétaire général de l’ONU sur le Sahara dans lequel Antonio Guterres avait demandé au "Conseil de sécurité d’exhorter le Front Polisario de se retirer aussi de la zone tampon à Guergarat, de manière complète et inconditionnelle".

Selon une source diplomatique marocaine contactée par Telquel.ma, cet appel du secrétaire général de l’ONU constituait "un des éléments les plus importants" du rapport d’Antonio Guterres. "Le Polisario avait l’air de penser que le problème à la frontière mauritanienne était un problème avec le Maroc. Ça devient en fait un problème entre lui et le secrétaire général de l'ONU d’une part, et ça va devenir un problème entre lui et le Conseil de sécurité. C’est la confirmation que sa présence dans la zone est une violation de l’accord de cessez-le-feu et une menace inacceptable à la stabilité régionale", expliquait notre source.

"Regarder vers l’avenir"

Pour François Delattre, un "retrait total" du Polisario de la zone de Guergarat permettrait de "clore ce chapitre et avancer sur le processus politique". "Il est temps en effet de regarder vers l'avenir et de relancer les négociations, c'est ce que nous souhaitons", a déclaré le diplomate français à l'AFP.

Des déclarations qui vont dans le même sens que le rapport du secrétaire général de l’ONU sur le Sahara dans lequel Antonio Guterres avait appelé relancer le "processus de négociation avec une nouvelle dynamique" tout en précisant que "l’Algérie et la Mauritanie, en tant que pays voisins, doivent contribuer à ce processus".

Opposition russe et uruguayenne

L’AFP rapporte également que "le projet de résolution appelle les deux parties à reprendre les négociations en ayant pour objectif de parvenir à une solution équitable, durable et mutuellement acceptable". Selon la même source, le document élaboré par le Groupe des Amis du Sahara indique que "le Conseil (de sécurité de l’ONU, NDLR) affirme son soutien entier à l'engagement du secrétaire général et de son émissaire en vue d'une solution à la question du Sahara".

Dans son rapport sur le Sahara, Antonio Guterres avait officialisé la démission de son envoyé personnel pour le Sahara, Christopher Ross. Le nom du successeur de l’Américain n’a pas été officialisé par l’ONU, mais selon plusieurs sources médiatiques il s’agirait de l’ancien président allemand, Horst Köhler.

À noter que les ambassadeurs russes et uruguayens "ont estimé que le projet de résolution était déséquilibré" selon l’AFP. En 2016, la Russie s’était abstenue de voter la résolution prorogeant le mandat de la Minurso tandis que l’Uruguay, ainsi que le Venezuela, avait voté contre. En vertu du calendrier prévisionnel de l’ONU, le vote par le Conseil de sécurité de la résolution relative à la Minurso aura lieu le 27 avril.