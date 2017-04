Le gouvernement El Othmani officiellement investi par le parlement

208 députés ont voté en faveur du programme du gouvernement. 91 ont rejeté le texte, et 40 députés se sont abstenus.

Le gouvernement El Othmani a été officiellement investi ce mercredi 26 avril à la Chambre des représentants à Rabat. 208 députés ont voté en faveur du programme présenté le 19 avril par Saad Eddine El Othmani. 91 représentants ont rejeté le texte, et 40 députés se sont abstenus. 56 élus étaient absents lors du vote.

La séance plénière a été précédée par une allocution du chef du gouvernement qui répondait aux remarques de tous les partis représentés au parlement. Ils avaient présenté leurs amendements le 25 avril à la deuxième chambre.

Lors de la présentation du programme de son gouvernement, Saad Eddine El Othmani s'était engagé à faire adopter "en urgence" les lois organiques prévues par la Constitution de 2011 qui n’ont toujours pas été débattues à l’hémicycle. Dans le volet économique, le chef du gouvernement s'est engagé à maintenir un taux de croissance moyen situé entre 4,5 et 5,5% et à faire en sorte que le Maroc intègre le top 50 du classement Doing Business.

Dans le domaine social, le gouvernement s'engage à faire remonter le taux de scolarisation dans l’enseignement secondaire qualifiant à 97% contre 88,2% actuellement, et promet d'atteindre les 80% d'alphabétisation de la population marocaine. Le nouveau gouvernement entend également garantir la couverture médicale à 90% de la population marocaine à l'horizon 2021, contre 60% actuellement. El Othmani s’est également engagé à garantir un accès aux services médicaux à 100% des citoyens contre 60% actuellement.