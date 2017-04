Entrée fulgurante du OPPO A57, le Smartphone qui révolutionne l’entrée de gamme

OPPO lance son nouveau périphérique d'entrée de gamme “A57” au design méticuleux, offrant aux utilisateurs des fonctionnalités de Fleuron avec une caméra frontale de 16 MP, un lecteur d'empreinte digitale figé ultra rapide et une batterie plus durable, le tout pour un prix de 2700 Dhs.

" Devant la demande croissante et le succès fulgurant de la Selfie caméra de 16 MP sur le F1s, nous avons décidé d’ apporter cette expérience à un large éventail d’utilisateurs", a déclaré Sky Li, Vice-Président et Directeur général OPPO International Mobile Business. Le A57 apporte aux consommateurs une expérience de photographie haut de gamme et des fonctionnalités avancées, comme le lecteur d'empreintes digitales leader dans l'industrie, qui va bien au-delà des limites conventionnelles pour ce segment de prix".

Cet article est une communication d'entreprise. Il n'a pas été rédigé par les journalistes de Telquel.ma