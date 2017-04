WAC - RCA : Un derby sous haute tension

Dimanche 23 avril, le Wydad de Casablanca retrouve le Raja. Il s'agit du premier derby bidaoui depuis la réouverture du Complexe Mohammed V, et certainement pas le moins électrique.

Pour le WAC comme pour le Raja, la rencontre de dimanche est décisive pour la suite du championnat. Troisièmes au classement de Botola, à 5 points du leader wydadi, les Verts doivent à tout prix l'emporter ce dimanche, au risque d'être définitivement distancés à 5 journées de la fin de la saison.

Malgré une saison perturbée par une interminable crise interne, le Raja a réussi à produire de bons résultats sur le terrain et compte bien lutter jusqu'au bout pour un titre qui fuit les Verts depuis 2013. Lors du dernier derby en novembre 2016, les deux équipes s'étaient quittées dos à dos sur un triste 0-0.

Comme souvent les retrouvailles s'annoncent tendues sur le terrain, et augurent un gros spectacle dans les tribunes entre deux des meilleures affluences du pays. Il devrait y avoir de la couleur, de magnifiques tifos, et sûrement quelques fumigènes, dans l'espoir que ça se limitera à cela. C'est ce que souhaitent également les associations "Marocains Pluriels" et "En Vie". Elles ont lancé une campagne de sensibilisation sur les réseaux sociaux afin de prévenir les violences et inciter au fair-play à quelques jours du derby.

L'initiative, qui a pour thème "Je suis un Wydadi, je suis un Rajaoui, je suis un Casaoui", appelle les uns et les autres à agir en supporters, et non en hooligans.

Pour rappel, le 19 mars 2016, à la suite d'une rencontre entre le Raja et le Chabab Rif Al Hoceima, des affrontements avaient éclaté entre des groupes ultras du Raja, causant la mort de deux personnes et blessant 54 personnes.

De nouveaux incidents violents impliquant les supporters des Verts ont été rapportés le 11 avril dernier à Marrakech, à l'occasion d'une rencontre entre le Kawkab et le Raja.