Le Maroc saisit l'ambassadeur Algérien au sujet des ressortissants syriens

Le Maroc appelle l'Algérie à assumer ses responsabilités et à ne pas instrumentaliser le drame des populations syriennes.

La tension monte entre le Maroc et l'Algérie dans le cadre de l'affaire des immigrants syriens. Après le ministère de l'Intérieur qui a dénoncé le comportement inhumain de l'Algérie à l'encontre d'une cinquantaine d'immigrants syriens, c'est au tour du département des affaires étrangères de réagir. Dans un communiqué publié du ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale publié ce samedi 22 avril, le département dirigé par Nasser Bourita a exprimé à l’Ambassadeur d’Algérie à Rabat "la profonde préoccupation des Autorités marocaines, suite à la tentative de 54 ressortissants syriens, entre le 17 et le 19 courants, d’entrer illégalement, à partir de l’Algérie, sur le territoire marocain au niveau de la zone frontalière de la ville de Figuig".

La diplomatie marocaine affirme avoir reçu "des témoignages et des photos attestant irréfutablement que ces personnes ont traversé le territoire algérien avant de tenter d’accéder au Maroc. En raison des conditions météorologiques actuelles et des distances parcourues, ces personnes ne pouvaient se déplacer à travers le territoire algérien sans être notifiées ou interceptées par les autorités de ce pays".



Le département de Nasser Bourita appelle le voisin de l'Est à assumer sa responsabilité politique et morale à l’égard de cette situation. "Le drame humanitaire que vivent ces populations syriennes ne devrait pas constituer un élément de pression ou de chantage dans le cadre de l’agenda bilatéral", poursuit-il.

Pour le Maroc, il "est immoral et contraire à l’éthique de manipuler la détresse morale et physique de ces personnes, pour semer le trouble au niveau des frontières maroco-algériennes."

Pour les autorités marocaines, ces pratiques "n’ont pour objectif que de susciter un effet d’appel et générer un flux migratoire massif et incontrôlable vers le Maroc"

Le Ministère des Affaires étrangères annonce par ailleurs des réunions avec des ambassades et Organisations internationales accréditées au Maroc, afin de les sensibiliser à cette situation et leur expliquer son contexte précis.