Le Maroc dénonce les comportements inhumains de l'Algérie à l’encontre d'immigrants syriens

Les autorités marocaines ont déploré la situation dramatique de 55 immigrants syriens sur le territoire algérien et dénoncent les comportements inhumains des autorités algériennes à l’encontre de ces immigrants.

Un communiqué du ministère de l’Intérieur publié, vendredi 21 avril, que les autorités marocaines « déplorent la situation dramatique de ces immigrants et les conditions difficiles qu’ils traversent dans l’autre partie des frontières marocaines et dénoncent les comportements inhumains des autorités algériennes à l’encontre de ces immigrants surtout qu’il s’agit de femmes et d’enfants dans une situation très vulnérable ».

Les autorités marocaines ont enregistré récemment l’encerclement par les autorités algériennes de 55 citoyens syriens sur le territoire algérien, dans la zone frontalière maroco-algérienne, près de la ville de Figuig, explique le ministère. Ce dernier précise que ces immigrants ont été autorisés par l'Algérie à atteindre cette zone frontalière via le territoire algérien en plusieurs groupes depuis la nuit du 17 avril 2017.

Le Maroc exprime son « étonnement du fait que les autorités algériennes n’ont pas pris en considération la situation de ces immigrants en les expulsant par force vers le territoire marocain, contrairement aux règles de bon voisinage prônées par le Royaume du Maroc », souligne la même source.

Le communiqué du ministère de l'Intérieur ajoute que l’arrivée de ces immigrants à cette zone frontalière « malgré les difficultés liées aux reliefs pour y accéder via le territoire algérien et les contraintes des conditions météorologiques n’aurait pas été possible sans l’assistance et le soutien des autorités algériennes ».

« Ce n’est pas la première fois que les autorités algériennes procèdent à l’expulsion d’immigrants vers le territoire marocain, des comportements similaires ayant été enregistrés par le passé », conclut le ministère.