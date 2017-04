Courir 1.000 km en 10 jours, le rêve du marathonien Tarik El Mlih

Tarik El Mlih a commencé la course à pied en 2003. Quatorze ans plus tard, le marathonien entreprend le projet fou de courir 1.000 kilomètres en seulement 10 jours, de Casablanca à Laâyoune.

"L'idée de courir de Casablanca à Laâyoune m'est venue alors que j'avais presque terminé mon dernier challenge, de 30 marathons en 30 jours en 2015", nous confie Tarik El Mlih. Le coureur de 41 ans ne s'arrête jamais: en septembre 2017, il compte courir 1.000 kilomètres en 10 jours entre Casablanca et Laâyoune.

Tarik El Mlih a attrapé très tôt le virus du sport. "J'ai longtemps pratiqué le karaté puis j'ai switché vers la course à pied", nous explique-t-il. "J’étais en mobylette et j’ai vu des gens agglutinés près d'une route: c’était un semi-marathon qui passait", raconte-t-il. En 2003, il enfile alors pour la première fois un dossard pour courir une vingtaine de kilomètres. Trois ans plus tard, il court son premier marathon, avant de terminer à la 28e place lors des 100 kilomètres de Millau (sud de la France) en 2013.

"J'ai failli rater ma vocation. J’endure très bien la course à pied et je suis devenu plus ou moins professionnel", nous explique-t-il. Le 30 avril 2016, il décide alors de quitter son poste d'ingénieur chez Orange pour se consacrer à sa passion : il se met à son compte et devient coach corps et bien-être. "J'ai connu Tarik au sport. On s'échangeait des conseils, mais désormais cela vient plus souvent de sa part. Lui, il est accro et il s'informe", témoigne son ami M'hammed Bouafria. "J’ai fait mes premiers trails en 2015 grâce à lui. Il négociait nos déplacements et participations. Il nous a aussi été très utile par ses conseils techniques et tactiques pour des courses épuisantes avec des dénivelés et sur des terrains inhabituels pour nous autres citadins", ajoute Amine Youness, autre ami, et ex-collègue de Tarik El Mlih chez Orange. Depuis, il a constitué autour de lui un groupe de 6 coureurs ultra-marathoniens.

Courir pour la bonne cause

En septembre 2015, Tarik El Mlih donne un tout autre visage à sa passion. Il réalise un premier projet citoyen pour les malades cancéreux, en courant 30 marathons en 30 jours dans 30 villes du royaume. "J'ai entrepris ce premier challenge après avoir rencontré un ami belge alors que je courais dans le Sahara. Il m'a raconté qu'il récoltait des fonds pour les cancéreux, une histoire qui m'a touché alors que mon propre père est mort d'un cancer", raconte Tarik El Mlih.

Après ce premier succès, le coureur enchaîne avec une course en faveur du don d'organe au sein du CHU Ibn Rochd en octobre 2016. "Tarik est très entreprenant. C'est quelqu'un de très organisé, persévérant et rigoureux", témoigne encore M'hammed Bouafria.

Un projet ambitieux

Cette fois-ci, Tarik El Mlih va courir 1.000 kilomètres en 10 jours pour lutter contre les "maladies de civilisations qui sont l’obésité le diabète, l'hyper tension, et le cancer". "Je suis un programme très détaillé et pointilleux, au niveau de l'alimentation, du cardio et de la musculation", explique ce père de trois enfants. En plus des exercices d'assouplissement et de musculation, il court 150 kilomètres par semaine pour se préparer.

D'un autre côté, il doit se consacrer à l'organisation pragmatique de son projet. Toujours à la recherche de sponsors et de partenaires. "Deux voitures seront avec moi, ainsi qu'un cardiologue, et un kiné. Je dois aussi acheter des produits alimentaires et du matériel médical spécifique", détaille-t-il. S'il est à l'initiative du projet, Tarik Mlih ne sera pas seul à courir. "Les amis avec qui je m’entraîne vont courir avec moi quelques étapes", nous dit le coureur. Avant d'ajouter : "C'est bien évidemment ouvert à tous". À vos chaussures.