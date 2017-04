Samsung lance le Galaxy S8 et le S8 +

CASABLANCA – 19 avril 2017 – Samsung Electronics Co., Ltd. a présenté au Maroc son nouveau modèle Galaxy S8, un smartphone qui repousse les limites des appareils traditionnels avec un design intégré et un éventail de nouveaux services. Doté d’une multitude de services et d’applications récemment commercialisés ainsi que d’un écran infini exceptionnel pour des expériences de visionnage immersives, le modèle Galaxy S8 atteint un nouveau sommet en termes de fonctionnalité et de facilité, ouvrant la voie à une myriade de possibilités.

« Le Samsung Galaxy S8 marque le début d’une nouvelle ère dans la conception de smartphone et de services hors pair, proposant ainsi une nouvelle expérience du monde », a déclaré Luis Park, président de Samsung Electronics Maghreb. « Le Galaxy S8 témoigne de notre volonté de regagner votre confiance en redéfinissant les limites du possible en toute sécurité, et ouvre un nouveau chapitre dans l’héritage du smartphone signé Samsung. »

Cet article est une communication d'entreprise. Il n'a pas été rédigé par les journalistes de Telquel.ma