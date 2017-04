Mehdi Qotbi : "Le Zarafasaura pourrait être exposé au musée de l'Histoire des civilisations"

La restitution du squelette du Zarafasaura Oceanis au Maroc a été annoncée le 19 avril. Reste à savoir s'il sera exposé au public.

C'est la fin d'un long séjour en France pour le Zarafasaura Oceanis. Le squelette de neuf mètres de long de ce dinosaure marin avait été mis aux enchères à Paris avant que le Maroc ne parvienne à le retirer de la vente. Sa restitution au ministère marocain de l'Énergie et des Mines a été annoncée le 19 avril. On se demande désormais ce qu'il en adviendra.

Contacté par Telquel.ma, le ministre Abdelaziz Rabbah a refusé de répondre à nos questions, déclarant n'avoir "aucune information" à ce sujet. Le royaume et le vendeur italien - l'étude Binoche & Giquello à Paris - ont trouvé un accord financier, que nos sources n'ont pas voulu nous communiquer pour des raisons de confidentialité.

"Il ne faut pas que le squelette reste dans des cartons, mais qu’il soit valorisé et qu’il soit présenté au public. Il porte un message scientifique et historique fort", soutient Emmanuel Gheerbrant, chercheur paléontologue du Museum d’histoire naturelle de Paris et de la Sorbonne, spécialiste du Maroc.

"Je vais lancer dès maintenant les démarches auprès du ministère pour le récupérer", nous assure Mehdi Qotbi, président de la Fondation nationale des musées, contacté par Telquel.ma. "Je vais faire la demande officielle afin de savoir quelles sont les possibilités juridiques permettant d'exposer le squelette au musée de l'Histoire des civilisations en attendant la création du musée de l’Archéologie et des sciences de la terre", ajoute-t-il.

Rabat ou Khouribga ?

"Je pense que la place naturelle de ce squelette est à Khouribga, au sein de la collection de l'OCP qui réunit tous les éléments de la faune", rétorque Nourredine Jalil. Cet ancien chercheur de l’Université Cadi Ayyad est membre de l’Association pour la protection du patrimoine géologique du Maroc (APPGM) qui a alerté sur la vente illégale du fossile. Problème: la collection de l'OCP n'est toujours pas exposée au grand public.

