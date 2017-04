Les frasques d'un fils de notable à Rabat suscitent l'indignation des internautes

La vidéo virale d'un jeune homme ayant provoqué un accident alors qu'il était ivre au volant de sa Ferrari a fait réagir de nombreux internautes. Certains dénoncent l'attitude du jeune homme face à un agent de police, tandis que d'autres s'amusent des expressions qu'il utilise à l'encontre du "constateur".

La vidéo a fait le tour de la toile. Un jeune homme y apparaît au volant d'une Ferrari en train de consommer de l'alcool, puis devant son bolide endommagé dans les rues de la capitale le lendemain. L'auteur de la vidéo, neveu d'un ministre du gouvernement actuel et fils d'un notable sahraoui selon plusieurs sources médiatiques, se moque ensuite de "monsieur le constateur", répétant "qu'est-ce que tu constates monsieur le constateur?". La vidéo a été postée par le jeune homme lui-même sur YouTube, selon notre confrère Yabiladi qui précise qu'il s'agit du "fils d’une des grosses fortunes au Sahara et cousin d’une secrétaire d’État au cabinet El Othmani".

Le tout se déroule en présence d'un agent de police, qui assiste sans sourciller à la scène. La Direction générale de la sûreté nationale a annoncé dans la foulée "avoir décidé de suspendre provisoirement un inspecteur de police de ses fonctions , pour abus et dysfonctionnements professionnels" ainsi que l'ouverture d'une enquête sur l'accident. Une enquête durant laquelle "il sera procédé au téléchargement et à l'exploitation de tous les enregistrements sur les conditions et le lieu dudit accident", conclut le communiqué de la DGSN.

Sur les réseaux sociaux, l'événement a provoqué des réactions indignées à l'attitude du conducteur et son rapport à l'autorité.

Donc au Maroc quand on roule en #Ferrari, on a le droit de se bourrer la gueule en même temps ? Ah d'accords lol https://t.co/0AxxF5G8XZ — mohamed Ibn Slimane (@Mohamed_Slimane) April 18, 2017

Bonjour, vous avez pu gérer le dossier du mec en Ferrari qui défie l'autorité de Rabat ou pas encore ? Rabat se laisse faire ? — 7didane (@7didane) April 19, 2017

Je passe devant le café ça parle de constateur et de Ferrari. Il y a des claques qui se perdent. — Ismael (@ismaelEA) April 18, 2017

D'autres ont préféré rire du "qu'est-ce que tu constates monsieur le constateur" lancé par le jeune homme.

"Le constateur qui constate" constata celui qui nous laisse constater qu'après tout ces constats, nos constats... https://t.co/TQzBHkoHGQ — bilal jouhari (@AljouhariB) April 18, 2017

La phrase a même été largement reprise pour tourner en dérision les erreurs d'arbitrage qui ont marqué le match de Ligue des champions qui opposait mardi soir le Real Madrid au Bayern Munich.