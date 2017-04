Automobile: plusieurs investisseurs coréens intéressés par le Maroc

Moulay Hafid Elalamy et Woo Taehee, vice-ministre coréen du commerce de l’industrie et de l’énergie. Crédit: Twitter/ @MyHafidElalamy

Le ministre de l'Industrie, Moulay Hafid Elalamy, est à Séoul où il s'est entretenu avec des équipementiers et constructeurs automobiles. Plusieurs investisseurs coréens sont intéressés par le Maroc.

Moulay Hafid Elalamy est en Corée du Sud. Il est accompagné de son nouveau secrétaire d'État à l'Investissement, Othman El Ferdaous, et de l'Agence marocaine de développement des investissements (AMDI). "Plusieurs investisseurs dans le secteur automobile, tous Coréens, sont intéressés par le Maroc", nous annonce une source proche du ministère sans préciser leur nombre ou leur identité. Une information qui confirme de précédentes révélations de Medias24.

D'après notre confrère, le ministre de l'Industrie "a eu des entretiens avec plus de 20 industriels et des officiels coréens", dont "deux investisseurs importants" qui "investiront dans le royaume dans les deux mois à venir".

Rencontres B2B avec équipementiers et constructeurs automobiles à Séoul & participation à la convention fournisseurs Renault Samsung Motors pic.twitter.com/JnUUbChj8y — Moulay Hafid Elalamy (@MyHafidElalamy) April 18, 2017

Moulay Hafid Elalamy a effectué plusieurs rencontres B2B avec les équipementiers et constructeurs automobiles à Séoul et a participé à la convention des fournisseurs de Renault Samsung Motors. "Le déplacement du ministre est très intéressant, car il présente la plateforme marocaine à la Corée, qui est un grand pays de l'automobile", nous indique l'Association marocaine pour l'industrie et le commerce automobile (Amica). La Corée opère au Maroc depuis 2016 et l'installation à Meknès de Yura Corporation, producteur de fils et câbles isolés.