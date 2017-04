Rabat-Salé: un programme haut en couleur pour les Journées du Patrimoine

L'association "Rabat-Salé Mémoire" organise du 20 au 23 avril, la 3e édition des Journées du Patrimoine dans la capitale.

La programmation de la 3e édition des Journées du Patrimoine reste fidèle à la réputation de l'évènement: toujours aussi diversifiée. Organisées cette année du 20 au 23 avril sous le thème "Territoire du patrimoine", ces Journées visent à faire (re)découvrir aux visiteurs et aux habitants des villes jumelles leur environnement historique et patrimonial.

Au menu, des visites guidées, des concerts, des ateliers, des rencontres-débats, des expositions ainsi que des animations culturelles au profit. Les organisateurs proposent trois circuits au grand public qui aura l'occasion de poser un oeil nouveau sur la richesse historique des monuments emblématiques de Rabat et Salé.

Les curieux et les passionnés de la beauté du patrimoine pourront redécouvrir les Oudayas à travers le circuit artistique, ou le temps d'une balade en kayak. La découverte du Chellah se fera par le circuit historique qui transportera les visiteurs au temps des civilisations mauritanienne, phénicienne, romaine, et médiévale. Le public pourra aussi replonger dans le Rabat du XXe siècle, ou voir la médina de Salé avec ses médersas et fortifications maritimes chargées d’histoire. Ces promenades sont proposées gratuitement et sont encadrées par 120 bénévoles de l'association "Rabat-Salé Mémoire".

Peinture, origami et photographie à déguster sans modération

En plus des visites guidées, les Journées du Patrimoine de Rabat-Salé prévoient plusieurs expositions. Parmi elles, celle dédiée à la vie et à l'œuvre du défunt Jilali Gharbaoui, considéré comme le premier peintre marocain du mouvement non figuratif.

Un cycle de conférences sera organisé autour du thème "Salé, patrimoine national", mais aussi autour de l'œuvre de Zoulikha Bouabdellah. Le patrimoine sera également célébré à travers des spectacles proposés par la compagnie d'improvisation Rbatia, mais aussi lors de concerts notamment avec Fayçal Azizi. Parmi les ateliers prévus, on note celui sur la photographie, animé par Darem Bouchentouf, et l’atelier Origami Kirigami.

L'écrivain Seddik Maâninou animera la cérémonie de lancement des Journées du Patrimoine qui aura lieu le 21 avril à 17h00 à Salé, au Palais des congrès de l’Agence d’aménagement de la vallée du Bouregreg.