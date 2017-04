Le Maroc entame la libéralisation du dirham en juin

Selon le wali de Bank Al Maghrib, il va "falloir attendre jusqu’à 15 ans" pour atteindre une flexibilité totale du dirham.

Abdellatif Jouahri, a déclaré à l'agence de presse Reuters que la libéralisation du dirham devrait débuter au mois de juin prochain. Le wali de Bank Al Maghrib a néanmoins précisé qu’il faudrait probablement "attendre jusqu’à 15 ans" pour atteindre une flexibilité totale du dirham.

Lors d’un point de presse tenu le 27 janvier, le ministre de l’Économie, Mohamed Boussaid, déclarait que "le passage par la flexibilité progressive du change est obligatoire". Actuellement, le Maroc évolue sous un régime administré où la banque centrale fixe le taux de change sur la base d’une parité fixe avec rattachement à un panier de devises. Le passage à un régime flexible des changes signifierait que Bank Al Maghrib ne fixerait plus le taux de change qui sera établi en vertu de la loi de l’offre et la demande.

