PJD: Benkirane cherche-t-il à écarter certains ministres de la direction du parti?

Abdelilah Benkirane souhaiterait modifier les statuts du PJD afin d’empêcher les ministres membres de son parti de cumuler leur fonction avec celle de membre du secrétariat général.

Le PJD s’apprête-t-il à opérer un turnover au sein de sa direction? Son secrétaire général Abdelilah Benkirane, souhaiterait écarter certains ministres affiliés au PJD du Secrétariat général du parti. Si jusqu’ici, les statuts du parti permettent à tous les ministres de devenir automatiquement membre de l’organe exécutif de la formation islamiste, Abdelilah Benkirane songerait à modifier cette clause, rapportent nos confrères d’Alyaoum24. « Nous n’en sommes encore qu’aux stades de discussion. Mais une telle mesure vise à conférer au parti une plus grande autonomie et une certaine distance vis-à-vis du gouvernement », nous confie, sous couvert d’anonymat, un membre du Secrétariat général du PJD.

Une « autonomie » que Benkirane semble vouloir incarner en s’attaquant à la décision du ministre de l’Education nationale de réviser le contenu des manuels d’éducations islamiques jugés diffamatoires envers la philosophie. Selon une source au sein du PJD, citée par par Alyaoum24, l’ancien Chef du gouvernement aurait affirmé que « Hassad joue avec le feu et ce dans un secteur sensible, brassant des milliers d’enseignants et 7 millions d’élèves ». Des paroles pronocées par le patron du PJD devant les parlementaires de son parti le 13 avril dernier au lendemain de sa démission de son siège de député. ,

