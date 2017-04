Abdelhak Khiame: . « Environ 100 séparatistes ont rejoint Daech»

Dans une interview accordée à France24, le patron du BCIJ Abdelhak Khiam a affirmé qu’une centaine de membres du Polisario auraient rejoint Daech et s'est félicité de la coopération maroco-mauritanienne dans le domaine de la lutte antiterroriste.

C'est dans un décor original que le directeur du Bureau central d’investigation judiciaire (BCIJ) Abdelhak Khiam a accordé un entretien à la chaine France24, diffusé le 15 avril. Assis sur la terrasse du bâtiment abritant les locaux du BCIJ, avec en arrière-plans les éléments armés encagoulé et tous vêtus de noir qu'Abdelhak Khiame a salué la coopération entre le Maroc et la Mauritanie en matière de lutte antiterroriste qu'il a qualifiée de « fructueuse ». Le patron du BCIJ a également déploré l’état des relations sécuritaires entre le Maroc et son voisin de l’est. « Nous les exhortons à coopérer avec nous », a-t-il lâché tout en imputant la responsabilité du manque d’échanges d’informations entre les deux pays à « l’administration algérienne ». Lors de cet entretien, Khiame a également affirmé être en détention d’informations selon lesquelles des éléments du Polisario auraient rejoint l’EI. « Environ 100 séparatistes ont rejoint le Califat », a annoncé le patron du BCIJ.

Lors de cet entretien, le directeur du BCIJ est également revenu, sur le nombre de Marocains ayant rejoint des groupes terroristes. Un nombre qu’il établit à 1623. 400 d’entre eux seraient selon lui décédés. ». Questionné sur l’activisme des cellules terroristes sur les réseaux sociaux, Khiame a admis que la « surveillance des réseaux sociaux constitue un défi pour tous les services sécuritaires de par le monde ». « Nous avons des personnes spécialisées dans cette tâche (surveillance des réseaux sociaux », a-t-il indiqué, tout en assurant que toute mise sur écoute d’un suspect se faisait conformément aux directives du parquet général.