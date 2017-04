Onze personnes condamnées à des peines d'emprisonnement pour actes de terrorisme

Dans trois dossiers liés à des actes de terrorisme, onze personnes ont été condamnées à des peines allant jusqu’à cinq ans de prison ferme.

Onze personnes poursuivies pour des actes liés au terrorisme ont été condamnées à des peines de 5 à un an et demi de prison ferme par la chambre criminelle de premier degré chargée des affaires du terrorisme, près l'annexe de la Cour d'appel à Salé le 13 avril.

Dans un premier dossier, une personne a écopé de 5 ans, trois autres ont été condamnés à 3 ans d'emprisonnement rapporte la MAP. Les quatre accusés ont été poursuivis pour « constitution d’une bande criminelle dans le but de préparer et de commettre des actes terroristes ». Ces personnes s’apprêtaient, « dans le cadre d’un projet collectif à porter gravement atteinte à l’ordre public par l’intimidation, la terreur et la violence, pour collecte de fonds destinés au financement d’actes terroristes et incitation d’autrui ». Ils étaient également poursuivis pour « atteinte à la sécurité intérieure du pays, en occupant un poste au sein d’une bande apparente afin de déstabiliser les services de sécurité, outre l’aide avec préméditation d’individus commettant d’actes terroristes et non dénonciation d’un crime terroriste ».

Dans le cadre d'un deuxième dossier, six personnes ont écopé de deux ans de prison fermes pour chacun d’entre eux. Dans la troisième affaire, l'accusé a écopé d’une peine de deux ans (un an et demi de prison ferme et le reliquat en sursis) pour « non-dénonciation d’un crime terroriste ».