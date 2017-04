Winxo lance Win Protect+, des carburants supérieurs de dernière génération accessibles à tous, sans payer plus. À la pointe de l’innovation, ces carburants Win Protect+ sont le fruit d’un partenariat entre Winxo et Afton Chemical, leader mondial des additifs pour carburants et lubrifiants supérieurs. Les carburants Win Protect+ confèrent aux véhicules les avantages suivants : un moteur plus propre, plus protégé, plus performant, qui consomme moins et qui dure plus. Résultat de longues recherches et développements, ces carburants innovants incorporent un cocktail d’additifs conçus pour nettoyer, protéger et restaurer la puissance du moteur.

