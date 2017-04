Wafacash lance une websérie sur les services financiers

Wafacash innove en lançant Les 1002 Nuits, la première websérie professionnelle sur les services financiers, destinée à sensibiliser le grand public aux solutions et expertises de l’entreprise dans les métiers de transfert d’argent. Wafacash devient ainsi le premier acteur de son secteur à utiliser le format d’une websérie pour présenter les enjeux et bienfaits des services financiers au Maroc et en Afrique.

Avec Les 1002 Nuits, Wafacash s’engage une fois encore pour le développement de l’expression culturelle sous toutes ses formes. Guidée par sa démarche de valorisation du patrimoine, l’entreprise poursuit sa stratégie d’innovation et s’implique régulièrement auprès des communautés en dénichant de nouveaux talents et espoirs de la culture au Maroc. A cet effet, Wafacash soutient un grand nombre d’actions dont la production d’un clip vidéo reprenant quelques talents régionaux et nationaux pour rendre hommage à Feu Mohammed Fouiteh avec sa fameuse chanson « AWMALOULOU », suivi de son soutien à la première édition du festival de théâtre Comedia Vaudeville, qui a offert l’opportunité à de nombreuses troupes d’amateurs confirmés et de professionnels de se produire en public.

Cet article est une communication d'entreprise. Il n'a pas été rédigé par les journalistes de Telquel.ma