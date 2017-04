Le crossover Toyota C-HR se démarque

Un vent de fraîcheur souffle sur le marché des crossovers avec le Toyota C-HR dont la silhouette révèle l’intention de ses designers : créer un style singulier au sein de la gamme Toyota tout en impulsant une nouvelle orientation au segment des crossovers. Ce modèle s’adresse à une clientèle qui ne veut qu’une chose : avoir la primeur de nouvelles expériences et de nouveaux produits. Doté d’une motorisation ultramoderne, le C-HR se distingue par ses performances exceptionnelles, sa faible consommation et ses émissions de CO2 très contenues. “Refuser les demi-mesures en matière de style ou de performances routières”, c’est le mot d’ordre de l’ingénieur en chef Hiroyuki Koba, qui s’est également appuyé sur le triptyque “réactivité, linéarité et constance” pour donner corps et âme à un véhicule qui détonne dans son segment.

Cet article est une communication d'entreprise. Il n'a pas été rédigé par les journalistes de Telquel.ma