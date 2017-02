Depuis Sebta, des migrants remercient le Maroc pour son "hospitalité"

Dans les images d’exaltation diffusées par le site El Faro de Ceuta, des migrants rendent hommage à Mohammed VI et remercient les Marocains pour leur hospitalité.

Plusieurs migrants qui ont réussi à pénétrer à Sebta ce lundi se sont livrés à des démonstrations de joie. Jusque-là, rien de bien particulier, si ce n'est que cette fois ils ont tenu à rendre hommage au Maroc, pays où certains d'entre eux ont vécu pendant plusieurs années. Les caméras du média local, El Faro de Ceuta, ont immortalisé leurs scènes de liesses dans les rues de l'enclave.

Parmi les nombreux migrants filmés, un a crié, dans un espagnol approximatif: "grand merci à Dieu, grand merci à Mohammed VI". Un autre a lui, longuement rendu hommage aux Marocains. "Nous avons traversé le désert, nous avons traversé beaucoup de situations difficiles. […] Je veux parler de trois choses qui m’ont marqué au Maroc: nous remercions la population marocaine pour son hospitalité, nous remercions le roi Mohammed VI de son accueil au Maroc et enfin, nous remercions le Maroc de nous avoir formés et merci Mama Hajja pour tout ce que tu as fait pour nous", a-t-il lâché, ému. L'identité de cette généreuse bienfaitrice, "Mama Hajja", reste un mystère.