Bouchra Baibanou, une alpiniste marocaine à la conquête de l’Everest

À 47 ans, Bouchra Baibanou va s’attaquer au toit du monde, l’Everest. L’alpiniste marocaine s’approche de son but: escalader les sommets les plus élevés sur chaque continent.

Bouchra Baibanou tentera en avril l’ascension de l’Everest, le plus haut sommet de la planète, qui culmine à 8.850 mètres, rapporte l’agence MAP. L’alpiniste marocaine de 47 ans s’attaquera à l’Himalaya lors d’une expédition de deux mois, pour poursuivre son défi des "Sept Sommets", qui consiste à gravir les sommets les plus élevés des sept continents.

Bouchra Baibanou a déjà réussi les ascensions du Kilimandjaro (5.895 m), plus haut sommet de l’Afrique en mars 2011, de l’Elbrouz en Russie (5.642 m), plus haut sommet d’Europe en juin 2012. Elle a ensuite ajouté à son tableau de chasse l’Aconcagua en Argentine (6.962 m), plus haut sommet d’Amérique du sud en janvier 2014, le Denali (Alaska, 6.194 m) le plus haut sommet d’Amérique du nord en juin 2014, et le Puncak Jaya en Indonésie (4884 m), le plus haut sommet d’Océanie en novembre 2015.

Après l’Everest, il ne lui manquera plus "que" le Massif Vinson (4.892 m) en Antarctique pour parachever son exploit. Bouchra Baibanou deviendrait alors la première alpiniste marocaine et nord-africaine à réussir ce grand challenge.