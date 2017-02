Le fils de Basri a porté plainte contre son ex-associé Mounir Belmaachi

Après de longues années loin des projecteurs, le fils de Driss Basri fait son retour en portant plainte contre un de ses ex-associés, Mounir Belmaachi. Les détails.

Hicham Basri fait-il son come-back ? Après avoir longtemps disparu des radars, à cause de ses démêlés avec la justice, le fils de l’ancien puissant ministre de l'intérieur Driss Basri semble s’intéresser de nouveau à son business au Maroc. Première action : une plainte contre son ex-associé l’homme d’affaires Mounir Belmaachi, frère de Karim Belmaachi ancien directeur du Crédit agricole et de Alliances Immobilier.

Le litige concerne, entre autres, les sociétés Ave Phone et Maroc Souvenirs Trading, dont le fils ainé de l’ancien puissant bras droit de Hassan II avait laissé la gestion, à son départ contraint du royaume, à son associé. Créée en 1993, à Casablanca, Ave Phone, où Hicham Basri était actionnaire majoritaire, est spécialisée dans les télécommunications, tandis que Maroc Souvenirs Trading, fondée deux ans plus tard, opérait dans le domaine de la publicité. « Étant donné que son nom ne pouvait figurer dans le tour de table, à cause de ses problèmes avec la justice, il a fait en sorte qu’il confie ses parts à Mounir Belmaachi en continuant de percevoir les bénéfices », nous confie une source proche de Hicham Basri. Sauf que les choses ne se sont pas déroulées de la sorte, ce qui a poussé le fils de l’ex-ministre de l’Intérieur à saisir la justice.

Conflit désormais réglé, à en croire Mounir Belmaachi. Contacté par TelQuel, l’homme d’affaires affirme : « Nous avions en effet un petit différend que nous avons réglé définitivement, il y a plus d’un mois. La plainte a été retirée. » Et de préciser : « Cela concernait entre autres Ave Phone et Maroc Souvenirs, en plus de certaines choses personnelles, quoi. Ça a été réglé, chacun des deux parties a retiré sa plainte. » Leur relation prend ainsi fin. « Aujourd’hui, nous n'avons plus de relation, ni d’affaires ni de quelque nature que ce soit », conclut notre interlocuteur.