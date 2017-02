Terrorisme: 2 à 7 ans de prison ferme contre 26 individus

Ils ont été reconnus coupable de « constitution de bande pour préparer et commettre des actes terroristes dans le cadre d'un projet collectif visant à porter gravement atteinte à l’ordre public, et apologie d’actes terroristes ».

Vingt-six personnes, dont un mineur, ont été condamnées le 16 février à des peines allant de 2 à 7 ans de prison ferme pour des affaires liées au terrorisme, par la Chambre criminelle de premier degré chargée des affaires de terrorisme près la cour d'appel de Salé.

Dans le premier dossier dans lequel 14 individus sont poursuivis, la cour a condamné à 7 ans de prison ferme le principal accusé, à six ans de prison le deuxième mis en cause et à 4 ans de prison ferme douze accusés, après les avoir reconnus coupables de « constitution de bande pour préparer et commettre des actes terroristes dans le cadre d'un projet collectif visant à porter gravement atteinte à l’ordre public, et apologie d’actes terroristes » selon la MAP.

Les 7 personnes poursuivies dans le deuxième dossier ont été condamnées à six ans de prison pour le principal accusé, à 5 ans pour quatre autres individus, à 4 ans et à 3 ans de prison ferme pour deux autres mis en cause, pour les mêmes chefs d'accusation que les premiers, mais aussi pour « non-dénonciation de crime terroriste ».

Les quatre dossiers restants impliquant 4 individus, la cour a prononcé des peines allant de 2 ans à 5 ans contre eux. Un mineur a été condamné à une peine de deux ans de prison, dont une année avec sursis, pour apologie d’actes terroristes. Le représentant du ministère public avait requis la condamnation de tous les accusés, alors que la défense a plaidé les circonstances atténuantes.