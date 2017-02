Mazagan accueille Ragheb Alama

À l’occasion de son 26e Mazagan Night, Mazagan Beach & Golf Resort accueille, le vendredi 31 mars 2017, le célèbre chanteur libanais Ragheb Alama. Icône de la pop orientale, Ragheb Alama retrouvera ainsi, avec bonheur, le public marocain, lui qui a été longtemps absent de la scène marocaine. Il s’agira de sa troisième apparition dans le cadre enchanteur de Mazagan. Révélé dès l’âge de 8 ans, Ragheb Alama marque de son nom l’histoire de la musique arabe contemporaine, avec notamment son fameux opus Alby Asheq'ha. Il est par ailleurs le premier artiste arabe à avoir vendu son album à la Starbucks fair, dans lequel on le retrouve en duo avec Shakira. De ses mélodies tantôt entraînantes et fraîches, tantôt romantiques et douces, il ravira assurément le public de Mazagan. Informations et réservations : 05 23 38 80 00.