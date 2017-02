Les exportations des produits de la pêche ont généré 19,4 milliards de dirhams

Selon le ministère de l'Agriculture et de la Pêche, les indicateurs sont au vert, sept ans après le lancement de la stratégie de développement "Halieutis 2020". Les exportations des produits halieutiques ont rapporté 19,4 milliards de dirhams en 2015.

En prélude à la 4e édition du salon Halieutis, le rendez-vous des professionnels des secteurs de la pêche et de l’aquaculture, qui se tient du 15 au 19 février à Agadir, le ministre de l'Agriculture et de la Pêche Aziz Akhannouch a tenu une conférence de presse au cours de laquelle il a défendu le bilan de la stratégie de développement Halieutis lancée il y a 7 ans.

Selon les chiffres communiqués par son département, le secteur de la pêche a connu une hausse sensible de la production, des exportations et des investissements. La production halieutique nationale est ainsi passée de 950.000 tonnes en 2011 à 1,46 million de tonnes en 2016.

Le Maroc, premier producteur africain

Quant aux exportations, les chiffres de 2015 indiquent qu'elles ont atteint 642.000 tonnes soit une valeur de 19,4 milliards de dirhams. Ce qui représente quasiment la moitié (48%) des exportations de produits agroalimentaires du Maroc et 65% de l’objectif fixé par le Plan Halieutis 2020. "Des chiffres qui placent le royaume au 1er rang des producteurs africains et au 25e rang à l’échelle mondiale", selon un communiqué du département d'Akhannouch.

Dans le détail, les produits de pêche congelés occupent la première place des exportations des produits halieutiques en 2015 avec 218.000 tonnes générant 8,1 milliards de dirhams. Les conserves et semi-conserves pointent à la deuxième place avec 169.000 tonnes exportées et 6,3 milliards de dirhams de recettes, suivies de la Farine et huile de poisson, 163.000 tonnes et 2,5 milliards de revenus. Loin derrière, on retrouve les produits frais ou vivants avec seulement 26.000 tonnes exportées. Ces derniers ont néanmoins rapporté 2,1 milliards de dirhams de recettes. Enfin les autres produits de la pêche ont cumulé 6.000 tonnes à l’export et 500 millions de dirhams de revenus.

Les produits halieutiques marocains sont commercialisés dans 133 pays notamment dans 4 régions du monde. L'Europe reste le premier client du Maroc avec des exportations estimées à 11,8 milliards de dirhams en 2015. Elle est suivie par l'Asie (3,6 milliards de dirhams d'exportations), par l'Afrique subsaharienne (2,4 milliards de dirhams), et les États-Unis (600 millions de dirhams).

De même, selon le ministère de l'Agriculture et de la Pêche, le secteur de la pêche a créé 129.000 emplois en mer en 2015 et a contribué au PIB à hauteur de 15 milliards de dirhams. Les investissements dans le secteur ont atteint 389 millions de dirhams.

La France à l’honneur

Le pays à l’honneur cette année est la France, quatrième client de produits halieutiques marocains. En 2016, les exportations des produits de la pêche marocains sur le marché français ont atteint près de 980 millions de dirhams, soit progression de 6% par rapport à 2015. Avec une préférence pour les conserves et les semis-conserves. Ces dernières ont représenté à elles 746 millions de dirhams des exportations des produits de la mer marocains.