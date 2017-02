Le plus grand Zara Home d'Afrique bientôt ouvert à Casablanca

Le groupe Aksal va ouvrir un nouveau magasin Zara Home au Morocco Mall de Casablanca.

Le centre commercial casablancais va abriter à partir du 16 février un nouveau magasin "Zara Home" de plus de 800 m2, indique un communiqué. La boutique proposera toute une série de produits de design d'intérieur: linge de lit, de table et de salle de bain, vaisselle, produits cosmétiques et accessoires de décoration. En résumé, une offre plus large, pour ce qui est présenté comme "le plus grand Zara Home en Afrique et l’un des plus importants magasins au monde au Morocco Mall". Une boutique de la marque espagnole spécialisée dans le mobilier d'intérieur est déjà installée à Casablanca.

L'ouverture du nouveau magasin intervient près d'un an après la décision de fermeture des Galeries Lafayette par Aksal. Le groupe marocain propriétaire du Morocco Mall voulait remplacer la grande boutique parisienne par des marques plus accessibles, comme Tati et Maison du Monde, afin d'attirer plus de trafic. Au total, 10.000 mètres carrés avaient été libérés sur trois étages.

