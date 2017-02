Italie: un kick-boxeur marocain condamné à 6 ans de prison pour terrorisme

Un kick-boxeur marocain et sa femme, soupçonnés d'être liés au groupe Etat islamique (EI), ont été condamnés le 14 février en première instance à respectivement six et cinq ans de prison par un tribunal de Milan.

Abderrahim Moutaharrik, ancien champion de kick-boxing en Suisse, avait été arrêté en avril 2016 en Italie. Selon les enquêteurs, cités par le quotidien La Repubblica, il devait partir avec sa famille en Syrie. Il aurait renoncé à ce voyage pour rester en Italie et "frapper l'ambassade d'Israël à Rome et le Vatican", selon la même source.

Deux autres Marocains, accusés dans la même affaire, ont été condamnés à des peines de 6 ans et 3 ans et 4 mois de prison. La justice a également décider d'enlever à Abderrahim Moutaharrik et à sa femme Salma Benncharki la charge de leurs deux enfants, âgés de 2 et 4 ans. "Moutaharrik est amer, il n'arrive pas à croire à sa condamnation et continue à se déclarer innocent", a affirmé son avocat Sandro Clementi, annonçant un recours contre ce jugement.