Dmitri Medvedev attendu au Maroc avant la fin d'année

Le Premier ministre russe est attendu au Maroc avant la fin de l'année 2017 selon l'ambassadeur du Maroc à Moscou.

Le Maroc attend une visite du Premier ministre et ancien président russe, Dmitri Medvedev, avant la fin de l'année 2017. "Il est prévu que la visite de Monsieur Medvedev se fasse cette année, mais la date n'est pas encore fixée parce que dans le pays il n' y a pas de gouvernement", a déclaré Abdelkader Lecheheb l'ambassadeur du Maroc en Russie au média russe Sputnik.

Le chef du gouvernement russe s'était entretenu avec le roi Mohammed VI en mars 2016 lors de la visite officielle du souverain en Russie. Des questions relatives à la coopération économique, notamment dans les secteurs de l'énergie, l'industrie, l'agriculture, le tourisme et d'autres domaines étaient au cœur des discussions entre les deux hommes d'État.

L'annonce de la visite du Premier ministre russe intervient quelques jours après la sortie médiatique remarquée du ministère de l'Agriculture au sujet des accords agricoles entre le Maroc et l'Union européenne. Il avait notamment mis en garde la Commission européenne et le Conseil européen contre les entraves aux accords agricoles qui pourraient pousser le Maroc à accélérer des partenariats "initiés dans des pays et régions diverses", dont la Russie.