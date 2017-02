Outlierz, un fonds dédié aux startups africaines voit le jour

Outlierz, nouveau fonds marocain dédié à l'Afrique, annonce son lancement et promet d'investir des tickets de 500.000 à 2 millions de dirhams dans des startups du continent.

Un nouveau fonds de capital amorçage marocain vient de voir le jour. Outlierz est une initiative dédiée aux startups africaines. Elle s'assigne comme objectif de "générer des startups à fort potentiel de croissance, de faciliter leur collaboration avec les grands groupes et de les accompagner jusqu’à leur prochaine levée de fonds auprès de VCs [Venture Capital, investisseurs en capital-risque, NDLR] locaux et internationaux", lit-on dans un communiqué de la structure fondée et dirigée par Kenza Lahlou, qui est également à l'origine de StartupYourLife.

La nouvelle structure prévoit d'investir des tickets de 500.000 à 2 millions de dirhams dans des startups "au stade 'pre-seed', c’est-à-dire avec un prototype et des premiers clients", ainsi que dans des startups "au stade 'seed', c’est-à-dire celles qui ont un produit sur le marché et du chiffre d’affaires" précise le communiqué.

"Un réseau d’entrepreneurs expérimentés"

Outlierz souhaite également apporter aux entrepreneurs du "smart capital", mettant à leur disposition "un réseau d’entrepreneurs expérimentés, des conseils et une approche entrepreneuriale ainsi que l'accès rapide aux services support dont ils ont besoin".

La structure précise par ailleurs que la soumission des dossiers est ouverte pour les startups basées en Afrique ainsi que les startups africaines basées à l'international.