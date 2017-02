Abdelouahed Radi publie ses mémoires intitulés "Le Maroc que j'ai vécu"

Le doyen des parlementaires marocains, Abdelouahed Radi, a présenté ses mémoires le 11 février en marge de la 23e édition du Salon international de l’édition et du livre (SIEL).

Le Maroc que j’ai vécu. C’est ainsi qu'Abdelouahed Radi, dirigeant socialiste et doyen des parlementaires marocains, a choisi d'intituler ses mémoires qu’il vient de publier en arabe aux éditions Almarkaz altakafi lilkitab. L’ouvrage, édité par le journaliste Hassan Najmi et riche de 800 pages, a été présenté le 11 février à Casablanca dans le cadre du 23e Salon international de l’édition et du livre (SIEL).

"Mon objectif n’était pas de dénigrer mes adversaires politiques comme ont, malheureusement, pu le faire d’autres politiques ayant écrit leurs mémoires. Mon but est de livrer un témoignage personnel sur ce que j’ai vécu depuis mon enfance", a déclaré Radi lors de la présentation de son ouvrage. De son enfance d’orphelin à son élection à la présidence de l’Union interparlementaire, en passant par ses années parisiennes, Abdelouahed Radi revient, dans un livre truffé d’anecdotes, sur une vie entière dédiée au service d’une ambition politique en laquelle il a toujours cru.